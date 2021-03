DaD, Fiammetta segue le lezioni in mezzo alle caprette al pascolo col papà pastore: “Quando ha finito, mi aiuta” (Di lunedì 22 marzo 2021) Maledetta (o benedetta) DaD? Se si guarda la foto di Fiammetta, 10 anni, tavolino, pc portatile, carta e penna, in mezzo alle caprette al pascolo, un sorriso si forma sul viso dei reclusi da zona rossa. Già perché come ha raccontato Il Dolomiti, c’è un caso in Italia in cui la didattica a distanza per le scuole potrebbe non avere riflessi totalmente negativi. Fiammetta, infatti, da Quando il Trentino ha chiuso gli istituti scolastici, segue le lezioni della sua classe attraverso il computer ma seguendo anche il papà pastore tra i pascoli della Val di Sole. La mamma operatrice sanitaria a tempo pieno non riesce a ritagliarsi turni per rimanere ogni mattina a casa, ecco che per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Maledetta (o benedetta) DaD? Se si guarda la foto di, 10 anni, tavolino, pc portatile, carta e penna, inal, un sorriso si forma sul viso dei reclusi da zona rossa. Già perché come ha raccontato Il Dolomiti, c’è un caso in Italia in cui la didattica a distanza per le scuole potrebbe non avere riflessi totalmente negativi., infatti, dail Trentino ha chiuso gli istituti scolastici,ledella sua classe attraverso il computer mando anche iltra i pascoli della Val di Sole. La mamma operatrice sanitaria a tempo pieno non riesce a ritagliarsi turni per rimanere ogni mattina a casa, ecco che per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiammetta e la Dad a 1.000 metri con 350 capre Quando la scuola di Mezzolombardo ha chiuso, la bambina ha iniziato… - MediasetTgcom24 : Trento, Dad in alta quota: Fiammetta fa lezione a 1.000 metri in mezzo agli animali #dad - RaiNews : Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta,… - GiusPecoraro : RT @FraBaraghini: Val di Sole, la storia di Fiammetta, 10 anni, che segue il papà sull’alpeggio e fa dad tra 350 capre. Mette i sassolini s… - LiciaRonzulli : #Fiammetta è un esempio e un monito per tutti noi. Una bambina che pur di continuare a studiare svolge la #Dad in m… -