"Col vaccino anche noi single potremo tornare a fare sesso. Fate presto": l'appello di Vladimir Luxuria | VIDEO

Vaccini, l'appello di Vladimir Luxuria: "No vax, no sex, inoculateci tutti"

"Altro che no vax, qui stiamo diventando no sex, un motivo in più per chiedere di accelerare sui vaccini": è l'appello lanciato da Vladimir Luxuria, la quale ha fornito un motivo in più per cercare di aumentare il più possibile le somministrazioni del siero anti-Covid. "Vorrei fare un appello a fidarsi dei vaccini – afferma Luxuria in un filmato pubblicato sul suo profilo Facebook – e soprattutto a velocizzare la campagna dei vaccini". "Questo sicuramente per diminuire il numero di persone che ricorre alla terapia intensiva, per piangere meno morti e per ritornare alla nostra normalità. A poter fare tutto quello che ..."

