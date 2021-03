Bollettino coronavirus, 13.846 casi e 386 morti. In Emilia 2.118 contagi, in Lombardia 2.105 e in Piemonte 1.521. Tasso positività sale all'8,1% (Di lunedì 22 marzo 2021) Diffuso il nuovo Bollettino del coronavirus. Sono 13.846 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.159. Sono... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 marzo 2021) Diffuso il nuovodel. Sono 13.846 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.159. Sono...

Advertising

repubblica : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 marzo: 13.846 nuovi casi e 386 vittime - fanpage : Ultim'ora Diffusi i dati Covid di oggi. La situazione Regione per Regione. - Corriere : In Italia 13.846 nuovi casi e 386 morti. Tasso di positività all’8,2%: il bollettino - bizcommunityit : Bollettino coronavirus, 13.846 casi e 386 morti. In Emilia 2.118 contagi, in Lombardia 2.105 e in Piemonte 1.521. T… - casertafocus : CORONAVIRUS - Sono 1300 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Campania. Registrati anche 43 morti. IL BOLLETTINO… -