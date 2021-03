Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: “Non fate ordini lunedì” (Di lunedì 22 marzo 2021) lunedì prossimo 22 marzo è il giorno della verità per i 9mila lavoratori di Amazon Italia e per i 31 mila della filiera legata al colosso statunitense del commercio on line. I sindacati hanno indetto lo sciopero che, primo al mondo, coinvolge tutto il personale della filiera del gruppo quindi non solo gli addetti dei magazzini ma anche i driver che si occupano delle consegne, recapitando circa un milione di pacchi al giorno. Le organizzazioni dei lavoratori chiedono all’azienda una verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro imposti nella filiera, il corretto inquadramento professionale del personale, riduzione dell’orario di lavoro dei driver all’indennità Covid per operatività in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021)prossimo 22 marzo è il giorno della verità per i 9miladie per i 31 mila dellalegata al colosso statunitense del commercio on line. I sindacati hanno indetto loche,al, coinvolge tutto il personale delladel gruppo quindi non solo gli addetti dei magazzini ma anche i driver che si occupano delle consegne, recapitando circa un milione di pacchi al giorno. Le organizzazioni deiall’azienda una verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro imposti nella, il corretto inquadramento professionale del personale, riduzione dell’orario di lavoro dei driver all’indennità Covid per operatività in ...

