5 cose da sapere prima di comprare un gagdet ricondizionato (Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Pixabay)ricondizionato significa rigenerato ossia un prodotto riportato a una condizione pari al nuovo attraverso una serie di interventi più o meno importanti e venduto a prezzo scontato. Le grandi marche hanno spesso una pagina dedicata, così come i rivenditori online di elettronica, i siti d’asta, ci sono decine di siti specializzati nei cosiddetti refurbished e si possono trovare i ricondizionati anche nei vari siti di oggetti usati. Ecco cinque aspetti da considerare prima di acquistarne uno, per comprendere se è davvero un affare e se si può stare tranquilli. Quando un gadget può considerarsi ricondizionato Il primo necessario passaggio è quello di assicurarsi che sia davvero un prodotto ricondizionato. In questo grande insieme dei ricondizionati si trovano oggetti che di solito sono stati riconsegnati al ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Pixabay)significa rigenerato ossia un prodotto riportato a una condizione pari al nuovo attraverso una serie di interventi più o meno importanti e venduto a prezzo scontato. Le grandi marche hanno spesso una pagina dedicata, così come i rivenditori online di elettronica, i siti d’asta, ci sono decine di siti specializzati nei cosiddetti refurbished e si possono trovare i ricondizionati anche nei vari siti di oggetti usati. Ecco cinque aspetti da consideraredi acquistarne uno, per comprendere se è davvero un affare e se si può stare tranquilli. Quando un gadget può considerarsiIl primo necessario passaggio è quello di assicurarsi che sia davvero un prodotto. In questo grande insieme dei ricondizionati si trovano oggetti che di solito sono stati riconsegnati al ...

teatrolafenice : ?? «Nelle cose del mondo, non è il sapere, ma il volere che può» (Niccolò Tommaseo). Buon sabato, amici! ??… - UkDaniele : @CucchiRiccardo @Juventina962 Indubbio che Pirlo fu un azzardo ciò che manca a lui mi sembra la grinta e cattiveria… - etrezzi : @Aelois_ Ci ho vissuto un anno, ti assicuro che le cose sono molto differenti dal sapere comune. - doveinvestire1 : #Coinbase sta per entrare ufficialmente in borsa e potrebbe essere la migliore soluzione per cavalcare la crescita… - DemoCan__ : RT @marixdmt00: Non mi sono espressa sulla polemica di ieri. Ma ho letto questo e non posso fare altro che piangere. Can è sempre stato un… -