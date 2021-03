Un posto al sole anticipazioni: FILIPPO dalla gioia all’incubo (e dovrà viaggiare) (Di domenica 21 marzo 2021) Un classico delle soap è quello di inserire degli istanti di grande felicità prima di una fase di forte angoscia, in modo da sottolineare ancora di più il passaggio repentino al dramma che poi nella narrazione coinvolgerà uno o più personaggi. Ed è proprio quello che sta attualmente succedendo a Un posto al sole! La famosa “sorpresa” che era stata anticipata poco tempo fa si è concretizzata nella puntata del 18 marzo e infatti, in un momento che già di suo era all’insegna del buonumore (per via della festa del papà), FILIPPO (Michelangelo Tommaso) ha ricevuto dalla moglie Serena (Miriam Candurro) una bellissima notizia: lei è incinta! Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) La gioia a cui abbiamo assistito ha però i giorni contati. ... Leggi su tvsoap (Di domenica 21 marzo 2021) Un classico delle soap è quello di inserire degli istanti di grande felicità prima di una fase di forte angoscia, in modo da sottolineare ancora di più il passaggio repentino al dramma che poi nella narrazione coinvolgerà uno o più personaggi. Ed è proprio quello che sta attualmente succedendo a Unal! La famosa “sorpresa” che era stata anticipata poco tempo fa si è concretizzata nella puntata del 18 marzo e infatti, in un momento che già di suo era all’insegna del buonumore (per via della festa del papà),(Michelangelo Tommaso) ha ricevutomoglie Serena (Miriam Candurro) una bellissima notizia: lei è incinta! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Laa cui abbiamo assistito ha però i giorni contati. ...

