Torino | Nicola | «Siamo molto arrabbiati Derby? «Non conosco i problemi della Juve»

(Di domenica 21 marzo 2021) Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni PRESTAZIONE – «perché abbiamo fatto la nostra partita, forse la migliore a livello di numeri. È paradossale, considerando la supremazia territoriale sulla Sampdoria. A fare la differenza è stata la poca qualità nella zona di rifinitura. Era la terza partita in una settimana, ma dal punto di vista fisico non ho notato questa difficoltà. La Sampdoria si è difesa con ordine, ma meritavamo almeno un punto». CLASSIFICA – «Io ...

Commenta per primo Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, l'allenatore delDavideha parlato così a Sky Sport , anche in vista del derby con la Juve in programma alla ripresa: 'Siamo molto arrabbiati, abbiamo prodotto una mole di gioco importante. Abbiamo ...Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria: le sue ...Ancora Nicola. “Loro si sono difesi con ordine e noi siamo stati meno cattivi. Ora la sosta ci permetterà di lavorare e recuperare tutti al meglio. Ma oggi saremmo sicuramente dovuti uscire con un ...Al Ferraris la Sampdoria produce poco nel primo tempo ma passa contro il Torino, che deve ringraziare lo Spezia di ieri – vittorioso contro il Cagliari – per le speranze in chiave salvezza. La sblocca ...