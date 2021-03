Sorteggio tabellone Masters 1000 Miami 2021, quando è: data, orario e diretta streaming (Di domenica 21 marzo 2021) Quasi tutto pronto per il Masters 1000 di Miami 2021, torneo in programma dal 22 marzo al 4 aprile. I grandi campioni tornano sul cemento americano: presenti Djokovic e Medvedev, mentre non ci saranno Rafael Nadal e Roger Federer. Tra i colori azzurri ci sarà il ritorno di Matteo Berrettini, oltre ai nomi di Fabio Fognini e Jannik Sinner. Cresce l’attesa per un appuntamento che assegnerà punti importanti per il ranking, a ridosso del torneo di Montecarlo. La cerimonia e dunque il Sorteggio del tabellone principale avverrà nella giornata di lunedì 22 marzo alle 12:00 locali, 17:00 italiane. Non è ancora stata resa nota una copertura tv e streaming, ma potrebbe essere visibile sui profili social del torneo. Sportface.it vi terrà compagnia durante l’evento con live ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Quasi tutto pronto per ildi, torneo in programma dal 22 marzo al 4 aprile. I grandi campioni tornano sul cemento americano: presenti Djokovic e Medvedev, mentre non ci saranno Rafael Nadal e Roger Federer. Tra i colori azzurri ci sarà il ritorno di Matteo Berrettini, oltre ai nomi di Fabio Fognini e Jannik Sinner. Cresce l’attesa per un appuntamento che assegnerà punti importanti per il ranking, a ridosso del torneo di Montecarlo. La cerimonia e dunque ildelprincipale avverrà nella giornata di lunedì 22 marzo alle 12:00 locali, 17:00 italiane. Non è ancora stata resa nota una copertura tv e, ma potrebbe essere visibile sui profili social del torneo. Sportface.it vi terrà compagnia durante l’evento con live ...

