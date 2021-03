Serie B | Salernitana-Brescia 1-0 | granata di misura sulle rondinelle | campani a -1 dal Lecce Risultati e classifica

(Di domenica 21 marzo 2021)B, 30a giornata.Termina con il successo diper 1-0, il match tra, posticipo del campionato cadetto. La compaginedi Castori, trova il gol vittoria al 24' del primo tempo con il difensore croato Luka Bogdan. Dopo due pareggi consecutivi, la squadra campana conquista tre punti fondamentali per continuare la corsa verso la promozione diretta inA. Con questo risultato infatti lasi porta al terzo posto in, a -1 dal- secondo - e a -8 dalla capolista Empoli.IPordenone Pisa: PosticipataAscoli-Cremonese: 0-0Reggina-Cosenza: 1-1L.R. Vicenza-Pescara: 1-0Frosinone-: 0-3Empoli-Entella: 1-0Monza-Venezia: ...

... sarà il posticipo che alle ore 21.00 di questa sera, domenica 21 marzo 2021 , completerà il programma della trentesima giornata del campionato diB . Arriviamo alla diretta di...Sbocciato con unadi 4 vittorie consecutive e che adesso non ha più paura di niente e di nessuno. Un diritto che la squadra di Clotet si è guadagnata riuscendo a risorgere dalle proprie ceneri. ...Dopo quattrovittorie consecutive il Brescia cede il passo. Un gol di Luka Bogdan ha permesso alla Salernitana di superare per 1-0 all'Arechi il Brescia nella 30esima giornata del campionato di Serie B ...La solita Salernitana, compatta e cinica. E così basta un gol di Bogdan a metà del primo tempo per battere allo stadio Arechi il Brescia. La gara: nei primi minuti si vive ...