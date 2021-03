Serie B, il difensore Bogdan lancia in alto la Salernitana e ferma la corsa del Brescia (Di lunedì 22 marzo 2021) E' finita 1-0 all'Arechi il match di campionato di Serie B tra la Salernitana e il Brescia. Ha deciso la partita un colpo di testa del difensore ex Catania Luka Bogdan al secondo centro stagionale. I campani dopo due pareggi di fila conquistano l'intera posta in palio e balzano al terzo posto, a -1 dalla zona promozione diretta. Grande primo tempo della squadra di Castori che poi ha gestito bene il vantaggio anche se il Brescia ha avuto delle occasioni importanti. Rondinelle che si sono inceppate dopo 4 vittorie consecutive.caption id="attachment 1111129" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionembedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/photo?fbid=135525545242559&set=a.134467478681699" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) E' finita 1-0 all'Arechi il match di campionato diB tra lae il. Ha deciso la partita un colpo di testa delex Catania Lukaal secondo centro stagionale. I campani dopo due pareggi di fila conquistano l'intera posta in palio e balzano al terzo posto, a -1 dalla zona promozione diretta. Grande primo tempo della squadra di Castori che poi ha gestito bene il vantaggio anche se ilha avuto delle occasioni importanti. Rondinelle che si sono inceppate dopo 4 vittorie consecutive.caption id="attachment 1111129" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionembedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/photo?fbid=135525545242559&set=a.134467478681699" ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Serie B, il difensore Bogdan lancia in alto la Salernitana e ferma la corsa del Brescia - - Daniele20052013 : Roma, tegola Ibanez: il difensore salterà il Sassuolo - Maldi_9 : @ildpaa se il giocatore é il difensore più forte (in questo momento) della serie a SI - parigieddy : Kuolibaly se è in forma è il miglior difensore della serie a in scioltezza ma @ildpaa continua a pensare che Milenkovic sia più forte - MajinMarotta : Se Fonseca porta la Roma in Champions quest'anno con Cristante difensore centrale merita una statua e una serie che… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie difensore Calciomercato Roma, conferme dalla Spagna - Musso in pole! ... arrivano nuove conferme anche dalla Spagna in merito al possibile arrivo di Juan Musso, estremo difensore dell'Udinese, alla Roma della famiglia Friedkin: le ultime di calciomercato in Serie A Ne ...

PAGELLE E TABELLINO ROMA - NAPOLI: Ibanez - Cristante coppia che scoppia. Mertens 100 e lode ... 6 in Coppa Italia, 27 nelle coppe europee e in Serie A, con i due di stasera, sono 100 tondi tondi.- via prende un calcione da Mancini che poteva anche valere un secondo giallo per il difensore ...

Il miglior difensore della Serie A finora CalcioWeb Infortunio Tonelli: botta alla testa per il difensore della Sampdoria. Le sue condizioni Tonelli è stato costretto al cambio contro il Torino per un forte colpo alla testa: le condizioni del difensore della Sampdoria. Lorenzo Tonelli è stato costretto al cambio al 71' del match contro il ...

Bratislava battuto, Bolzano in semifinale Il Bolzano fatica forse più di quanto previsto ma, vincendo gara 5 con il punteggio di 3-2, chiude la serie contro un Bratislava quadrato e combattivo e vola in semifinale […] ...

... arrivano nuove conferme anche dalla Spagna in merito al possibile arrivo di Juan Musso, estremodell'Udinese, alla Roma della famiglia Friedkin: le ultime di calciomercato inA Ne ...... 6 in Coppa Italia, 27 nelle coppe europee e inA, con i due di stasera, sono 100 tondi tondi.- via prende un calcione da Mancini che poteva anche valere un secondo giallo per il...Tonelli è stato costretto al cambio contro il Torino per un forte colpo alla testa: le condizioni del difensore della Sampdoria. Lorenzo Tonelli è stato costretto al cambio al 71' del match contro il ...Il Bolzano fatica forse più di quanto previsto ma, vincendo gara 5 con il punteggio di 3-2, chiude la serie contro un Bratislava quadrato e combattivo e vola in semifinale […] ...