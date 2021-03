Roma-Napoli 0-2, Fonseca: “Siamo una squadra senza coraggio, non lo posso accettare” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Oggi ho visto una squadra senza coraggio nel primo tempo, nel secondo tempo invece abbiamo giocato diversamente. Di chi è la colpa? Siamo tutti responsabili: quando si ha la paura di perdere diventa tutto troppo difficile”. Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli. “Non posSiamo giocare un tempo con questo tipo di mentalità, con paura e mancanza di coraggio – ha aggiunto l’allenatore giallorosso ai microfoni di Sky Sport -. È tutta una questione di atteggiamento. Non vincere contro le squadre grandi ci condiziona ma dobbiamo cambiare questa mentalità. Non posSiamo accettare di non avere coraggio”. E ancora: “Non c’è tanto tempo ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “Oggi ho visto unanel primo tempo, nel secondo tempo invece abbiamo giocato diversamente. Di chi è la colpa?tutti responsabili: quando si ha la paura di perdere diventa tutto troppo difficile”. Lo ha dichiarato il tecnico della, Paulo, dopo la sconfitta per 2-0 contro il. “Non posgiocare un tempo con questo tipo di mentalità, con paura e mancanza di– ha aggiunto l’allenatore giallorosso ai microfoni di Sky Sport -. È tutta una questione di atteggiamento. Non vincere contro le squadre grandi ci condiziona ma dobbiamo cambiare questa mentalità. Non posdi non avere”. E ancora: “Non c’è tanto tempo ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - OptaPaolo : 15 - Considerando solo gli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica, solo l'Inter (18 in 9 matc… - SaverioTolomeo : @laballara Il problema è la rosa veramente scarsa. Ibanez é un giocatore mediocre. Diawara a Napoli non giocava ne… - russpepp : RT @diverto_mi: Tutto questo veleno verso i napoletani che viene fuori ogni volta che giochiamo contro il Napoli mi fa rabbia. Per me Roma… -