Prescrizione, Csm ed esame da avvocato. Parla il sottosegr. Sisto (Di domenica 21 marzo 2021) La proposta di Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), così come approvata in Cdm dal precedente governo, prevedeva uno stanziamento complessivo in favore della giustizia pari a 2 miliardi. Di cosa farà il nuovo governo ne Parla con Formiche.net Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia. Ci può dire se la nuova versione del capitolo giustizia presenterà delle differenze significative rispetto a quella predisposta dall’allora ministro Bonafede? A che punto siete con la stesura e come verranno ripartiti gli investimenti tra personale, digitalizzazione ed edilizia penitenziaria? Il Piano è, in queste ore, presso le Commissioni permanenti del Senato, per munirsi dei necessari pareri. Per quanto riguarda la giustizia, il dibattito fra i commissari è piuttosto acceso: la sola discussione, senza che si sia proceduto a ... Leggi su formiche (Di domenica 21 marzo 2021) La proposta di Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), così come approvata in Cdm dal precedente governo, prevedeva uno stanziamento complessivo in favore della giustizia pari a 2 miliardi. Di cosa farà il nuovo governo necon Formiche.net Francesco Paoloetario alla Giustizia. Ci può dire se la nuova versione del capitolo giustizia presenterà delle differenze significative rispetto a quella predisposta dall’allora ministro Bonafede? A che punto siete con la stesura e come verranno ripartiti gli investimenti tra personale, digitalizzazione ed edilizia penitenziaria? Il Piano è, in queste ore, presso le Commissioni permanenti del Senato, per munirsi dei necessari pareri. Per quanto riguarda la giustizia, il dibattito fra i commissari è piuttosto acceso: la sola discussione, senza che si sia proceduto a ...

Advertising

azzurra_fenice : @teresa90175867 @claudiocerasa Ricontrollato. La ministra Cartabia dice che la prescrizione di per sé non va riform… - FrancescoVolpic : RT @fattoquotidiano: Prescrizione, riforma del Csm, processo penale e civile: si cambia ma non troppo, almeno così dice la ministra della G… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Prescrizione, riforma del Csm, processo penale e civile: si cambia ma non troppo, almeno così dice la ministra della G… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Prescrizione, riforma del Csm, processo penale e civile: si cambia ma non troppo, almeno così dice la ministra della G… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Prescrizione, riforma del Csm, processo penale e civile: si cambia ma non troppo, almeno così dice la ministra della G… -