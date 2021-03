Olimpia Milano | vittoria nel derby con Cantù

Advertising

OlimpiaMI1936 : Milano-Cantù, fine 3° Quarto: 53-40 Olimpia. Datome e Shields 10, LeDay 9. #insieme #LBASerieA #MilanoCantù #ForzaOlimpia @LegaBasketA - radio_milano : RT @OlimpiaMI1936: La difesa dell'Olimpia decide il derby con Cantù: 70-57 ???? - albertofiorasi : RT @OlimpiaMI1936: Milano-Cantù, fine 3° Quarto: 53-40 Olimpia. Datome e Shields 10, LeDay 9. #insieme #LBASerieA #MilanoCantù #ForzaOlimp… - fabiocavagnera : Brooks continua il gran momento, Shields c'è sempre, in crescita Moraschini: i voti del match #LBASerieA… - OlimpiaMiNews : Brooks continua il gran momento, Shields c'è sempre, in crescita Moraschini: i voti del match #LBASerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia Milano

di Claudio Franceschini) Diretta/Cantù (risultato finale 70 - 57): l'domina nel derby! DIRETTA TRIESTE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Trieste ...Le premesse del derby numero 172 trae Cantù non erano delle migliori e da questo è stato marchiato il match del Forum lungo tutto il suo svolgimento. Alla fine l'ha comunque vinto per ...Milano, che gestisce i suoi 10 uomini in campo con il misurino (Brooks il più utilizzato con 24', in Roll meno con 16') fatica a prendere il ritmo dopo un buon primo quarto e trova nelle ali Datome (4 ...L'Olimpia Milano supera 70-57 Cantù nel 172esimo derby: dopo la partita il coach Ettore Messina ha analizzato così la gara dei suoi. "Non è mai facile, contro chiunque, vincere una partita quando sei ...