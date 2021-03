L’Italia chiude con un tracollo: 52-10 in Scozia (Di domenica 21 marzo 2021) Murrayfield l`Italia termina il Sei Nazioni 2021 con la quinta sconfitta su cinque partite, chiudendo per la terza edizione consecutiva con 0 punti: finisce 52-10 per la Scozia. L`Italrugby, pur sbloccando con una meta di Bigi, è costretta a subire il ritorno dei padroni di casa che si portano all`intervallo sul 24-10 grazie a Cherry, Van der Merwe, Graham e Jones. Ripresa senza storia: gli azzurri crollano sotto i colpi di Steele e Johnson.E con questa fanno 32 sconfitte consecutive al Sei Nazioni. L`Italia chiude il prestigioso torneo di rugby con 0 punti in classifica per la terza edizione consecutiva; la quinta negli ultimi sei anni. L`ultimo successo risale al 28 febbraio 2015 proprio a Murrayfield, dove invece oggi la Scozia si è imposta per 52-10, per quello che è il ko peggiore dell`Italrugby contro la ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 21 marzo 2021) Murrayfield l`Italia termina il Sei Nazioni 2021 con la quinta sconfitta su cinque partite,ndo per la terza edizione consecutiva con 0 punti: finisce 52-10 per la. L`Italrugby, pur sbloccando con una meta di Bigi, è costretta a subire il ritorno dei padroni di casa che si portano all`intervallo sul 24-10 grazie a Cherry, Van der Merwe, Graham e Jones. Ripresa senza storia: gli azzurri crollano sotto i colpi di Steele e Johnson.E con questa fanno 32 sconfitte consecutive al Sei Nazioni. L`Italiail prestigioso torneo di rugby con 0 punti in classifica per la terza edizione consecutiva; la quinta negli ultimi sei anni. L`ultimo successo risale al 28 febbraio 2015 proprio a Murrayfield, dove invece oggi lasi è imposta per 52-10, per quello che è il ko peggiore dell`Italrugby contro la ...

Advertising

valentinoben : @dariofrance riapriamo i musei! Sono gli unici luoghi in cui non c’è possibilità di contagio. E sarebbe anche un gr… - infoitsport : Rugby, Sei Nazioni: l’Italia chiude il torneo con l’ennesimo ko, 52-10 per la Scozia - Sportmediaset - rockett70 : RT @FBiasin: 52-10 per la #Scozia. L'#Italia chiude il #SeiNazioni con 0 punti conquistati (l'ultima vittoria nel torneo risale a 6 anni… - LuigiBevilacq17 : RT @FBiasin: 52-10 per la #Scozia. L'#Italia chiude il #SeiNazioni con 0 punti conquistati (l'ultima vittoria nel torneo risale a 6 anni… - giugiughighi : Sei Nazioni, l'Italia chiude con una sconfitta-record -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia chiude Casasold all'AIM Italia il 18 marzo 2021 SoldiOnline.it