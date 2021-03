La trasformazione di questa ragazza è commovente. Eccola oggi (Di domenica 21 marzo 2021) Le sue foto di oggi a fine articolo. Originaria di Portland, nell’Oregon, la protagonista dell’episodio di Vite Al Limite che vedremo questa sera in seconda serata su Real Time si chiama Maja e all’epoca della sua partecipazione al programma pesava ben 689 libbre, che corrisponderebbero a 312 chilogrammi. La giovane Maja, infatti, deciderà di sottoporsi alle cure del dottor Younan Nowzaradan proprio a causa del suo grave stato di obesità, che le impedirebbe di deambulare autonomamente e metterebbe a repentaglio la sua salute ma soprattutto la sua vita ogni giorno. Se anche oggi, come sempre, non vogliamo però farvi spoiler su quello che andremo a vedere all’interno dell’episodio a lei dedicato, questa sera a partire dalle 22:45 sul canale 31 del digitale, è invece di quale trasformazioni abbia subito Maja a ... Leggi su howtodofor (Di domenica 21 marzo 2021) Le sue foto dia fine articolo. Originaria di Portland, nell’Oregon, la protagonista dell’episodio di Vite Al Limite che vedremosera in seconda serata su Real Time si chiama Maja e all’epoca della sua partecipazione al programma pesava ben 689 libbre, che corrisponderebbero a 312 chilogrammi. La giovane Maja, infatti, deciderà di sottoporsi alle cure del dottor Younan Nowzaradan proprio a causa del suo grave stato di obesità, che le impedirebbe di deambulare autonomamente e metterebbe a repentaglio la sua salute ma soprattutto la sua vita ogni giorno. Se anche, come sempre, non vogliamo però farvi spoiler su quello che andremo a vedere all’interno dell’episodio a lei dedicato,sera a partire dalle 22:45 sul canale 31 del digitale, è invece di quale trasformazioni abbia subito Maja a ...

Advertising

ANNARITARIZZEL1 : @Paris84510357 @hugxcandem Ma scusa Paris, sembra uno zombie in macchina con lei, ma come è possibile questa trasfo… - cinemaboyy : @Bonvo12 Con questa propric mi hai spoilerato la trasformazione di nezuko. ?? - Alex55038097 : RT @framonsterev: Avevo cancellato il tweet ma ora lo riscrivo: questa è la mia piccola trasformazione e non posso che essere fiero di me s… - AcciaioMario : RT @AcciaioMario: @Gigadesires Cribbio, ma da questa foto sembra Sméagol a buon punto della trasformazione in Gollum...???? - AcciaioMario : @Gigadesires Cribbio, ma da questa foto sembra Sméagol a buon punto della trasformazione in Gollum...???? -