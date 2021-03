Il padre di Francesco Oppini e la frase su Dayane Mello che infiamma il web – VIDEO (Di domenica 21 marzo 2021) Durante una diretta di gruppo realizzata su Instagram da Francesco Oppini insieme al padre Franco ieri pomeriggio, si è discusso del momento in cui Dayane Mello, secondo i presenti in live, avrebbe fatto delle avances al figlio di Alba Parietti. “Quando tu hai avuto Dayane Mello che ti ha un po’ provocato e corteggiato, Cristina è andata un po’ in agitazione, giusto?” Francesco risponde: “Quella era una situazione che non percepivo, perché da dentro era fare gruppo, ridere e scherzare, era cameratismo; ma c’è mio padre che vuole dire una cosa che ha sottolineato il mio padrino Jerry Calà… interviene il padre di Francesco Oppini, Franco, riportando le parole di Jerry Calà ... Leggi su trendit (Di domenica 21 marzo 2021) Durante una diretta di gruppo realizzata su Instagram dainsieme alFranco ieri pomeriggio, si è discusso del momento in cui, secondo i presenti in live, avrebbe fatto delle avances al figlio di Alba Parietti. “Quando tu hai avutoche ti ha un po’ provocato e corteggiato, Cristina è andata un po’ in agitazione, giusto?”risponde: “Quella era una situazione che non percepivo, perché da dentro era fare gruppo, ridere e scherzare, era cameratismo; ma c’è mioche vuole dire una cosa che ha sottolineato il mio padrino Jerry Calà… interviene ildi, Franco, riportando le parole di Jerry Calà ...

