Gianni Morandi ancora ricoverato in ospedale | le sue condizioni – VIDEO

(Di domenica 21 marzo 2021) Messaggio di speranza da parte diche, dopo dieci giorni di degenza in, mostra le mani e parla al suo pubblicoda dieci giorni all’Maurizio Bufalini di Cesena, nel corridoio del centro Grandi Ustionati, per essersi ferito gravemente alle mani bruciando le sterpaglie nel suo giardino. Il L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - MediasetTgcom24 : Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi… - repubblica : Il video di Gianni dall'ospedale sulle note di Jovanotti: 'Ecco i miei primi passi' - topic76866590 : Gianni Morandi #GianniMorandi - Lgiova66 : RT @chetempochefa: “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità, tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

"Sono un ragazzo fortunato"/ Video Gravi ustioni, braccia bendate e... VITTORIO SGARBI: 'HO UN CANCRO ALLE P*LLE' Sempre a 'La Zanzara', Vittorio Sgarbi ha poi parlato di un altro ...Read More Flash, primi passi in un video dopo ustioni: 'Sono fortunato' 21 Marzo 2021 Sulle note di 'Ragazzo Fortunato' di Jovanotti,si mostra con le mani e le ...Al decimo giorno di ricovero dopo l'incidente che gli ha causato ustioni a mani e grambe, Gianni Morandi posta su Facebook i primi passi per il corridoio del Centro Grandi ustionati dell'ospedale Bufa ...Dieci giorni fa, Morandi si è ustionato nel giardino della sua casa cadendo nel fuoco acceso per bruciare delle sterpaglie. Oggi, sulle note di 'Ragazzo Fortunato' di Jovanotti, Gianni Morandi si ...