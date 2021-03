Food trend | proteine sempre più di moda

Leggi su udine20

(Di domenica 21 marzo 2021) Uno dei campi dove mode e tendenze cambiano e si aggiornano continuamente è sicuramente quello dell’alimentazione. E quelli che stiamo vivendo sono tempi difficili per i carboidrati,più spesso additati come responsabili principali dei chili di troppo o di patologie in costante aumento come il diabete. Chi invece sta attraversando un periodo d’oro sono le, considerate alleate di una forma fisica perfetta e di una muscolatura tonica e scolpita. E così, dopo i mesi di lockdown dove molti di noi hanno ceduto al richiamo di pizze e focacce fatte in casa, ora più che mai spopolano i prodotti iperproteici,più presenti nel carrello della spesa degli italiani. Da alimenti di nicchia, acquistati prevalentemente dagli sportivi e dagli amanti della forma fisica, sono entrati di diritto nelle abitudini dei consumatori, ...