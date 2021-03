Fico mette d’accordo quasi tutti Napoli laboratorio M5s-Pd?

Leggi su formiche

(Di domenica 21 marzo 2021) Non c’è solo Roma, con Raggi, Calenda, Gualtieri e pure Bertolaso, che più si sfila e più viene richiamato in gioco. La partita delle amministrative si giocherà forte anche a. I nomi sono tanti e i partiti appaiono divisi. Mentre la candidatura di Robertosi fa strada all’ombra del Vesuvio. Il rinvio delle amministrative, da giugno a metà autunno causa Covid, ha risvegliato gli animi sopiti della politica partenopea. Il presidente della Camera per ora ha smentito e ha chiesto un progetto per la città. Ecco che i primi indugi sono stati rotti da Valeria Ciarambino, esponente della prima ora del Movimento 5 stelle in Campania e vicepresidente del Consiglio regionale: “sarebbe il miglior sindaco per, per il radicamento sul territorio, per la sua conoscenza della città, per la sua esperienza ...