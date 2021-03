Eredivisie, l’Ajax avverte la Roma: Den Haag travolto 5-0 (Di domenica 21 marzo 2021) l’Ajax travolge il Den Haag con un netto 5-0 nella sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Eredivisie 2020/2021. La squadra di Ten Hag, prossimo avversario della Roma nei quarti di finale di Europa League, è andata a segno con Rensch, Brobbey, Klassen, Alvarez e Tadic, che sigillano il pokerissimo finale. I lancieri scappano via in classifica, raggiungendo quota 66 punti. Vantaggio enorme sul PSV, secondo a 55 punti, stesso punteggio dell’AZ terzo. I giallorossi di Fonseca sono avvertiti: l’Ajax vuole vincere anche in Europa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021)travolge il Dencon un netto 5-0 nella sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di2020/2021. La squadra di Ten Hag, prossimo avversario dellanei quarti di finale di Europa League, è andata a segno con Rensch, Brobbey, Klassen, Alvarez e Tadic, che sigillano il pokerissimo finale. I lancieri scappano via in classifica, raggiungendo quota 66 punti. Vantaggio enorme sul PSV, secondo a 55 punti, stesso punteggio dell’AZ terzo. I giallorossi di Fonseca sono avvertiti:vuole vincere anche in Europa. SportFace.

