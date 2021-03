CorSport: Roma-Napoli, Mertens titolare, Osimhen subentrerà a gara in corso (Di domenica 21 marzo 2021) Sarà Mertens ad affrontare la Roma come titolare, stasera, per poi lasciare il posto ad Osimhen a gara in corso, scrive il Corriere dello Sport. “Osimhen cresce e scalpita, certo, ma il centravanti sarà ancora Mertens. Uno dei totem di Rino: squadra che vince, del resto, non si cambia”. Dunque il belga dal primo minuto, nel Napoli. “Gattuso lancerà ancora Mertens da centravanti. Dries dal primo minuto e non Osimhen; l’esperienza e la furbizia di Mister Record, nonostante una condizione così così, e non la prepotenza fisica del giovane Osi, di contro annunciato in crescita di condizione”. Gli uomini scelti da Gattuso saranno più o meno gli stessi che hanno affrontato il Milan. Una sola novità: con Di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) Saràad affrontare lacome, stasera, per poi lasciare il posto adin, scrive il Corriere dello Sport. “cresce e scalpita, certo, ma il centravanti sarà ancora. Uno dei totem di Rino: squadra che vince, del resto, non si cambia”. Dunque il belga dal primo minuto, nel. “Gattuso lancerà ancorada centravanti. Dries dal primo minuto e non; l’esperienza e la furbizia di Mister Record, nonostante una condizione così così, e non la prepotenza fisica del giovane Osi, di contro annunciato in crescita di condizione”. Gli uomini scelti da Gattuso saranno più o meno gli stessi che hanno affrontato il Milan. Una sola novità: con Di ...

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Roma CorSport: Roma - Napoli è l'ultimissimo treno per Gattuso De Laurentiis imputa al tecnico il fatto che la squadra a tratti spenga inspiegabilmente l'interruttore. La tregua tra i due è basata sull'obiettivo Champions Stasera si gioca Roma - Napoli e sarà un confronto tra due allenatori "da sempre in bilico e condannati al possibile esonero", scrive il Corriere dello Sport. Sullo sfondo, nel Napoli, Gattuso avrà di fronte Fonseca, ...

