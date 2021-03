Cormez: Fonseca è uno dei nomi più papabili per il futuro della panchina del Napoli (Di domenica 21 marzo 2021) Questa sera il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, assisterà all’Olimpico, in tribuna, a Roma-Napoli. IL Corriere del Mezzogiorno scrive che il patron azzurro guarderà molto da vicino Paulo Fonseca, uno dei nomi più papabili, al momento, per il futuro della panchina del Napoli. “In tribuna ci sarà certamente De Laurentiis, che come sempre nelle ultime settimane, farà visita alla squadra prima della gara. Ma che poi, dalla tribuna, guarderà con occhio interessato anche Fonseca, uno dei nomi più papabili in questo momento per il futuro prossimo. Il portoghese nella sua orbita da quando alla guida dello Shakhtar eliminò il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) Questa sera il presidente del, Aurelio De Laurentiis, assisterà all’Olimpico, in tribuna, a Roma-. IL Corriere del Mezzogiorno scrive che il patron azzurro guarderà molto da vicino Paulo, uno deipiù, al momento, per ildel. “In tribuna ci sarà certamente De Laurentiis, che come sempre nelle ultime settimane, farà visita alla squadra primagara. Ma che poi, dalla tribuna, guarderà con occhio interessato anche, uno deipiùin questo momento per ilprossimo. Il portoghese nella sua orbita da quando alla guida dello Shakhtar eliminò il ...

