(Di domenica 21 marzo 2021) ladell'Infanzia Il Girasole metterà in atto un'azione di protesta per sottolineare come le scuole siano luoghi sicuri e laindiscriminata degli istituti scolastici abbia messo in difficoltà molte famiglie L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Carmignano (PO): banchi in piazza contro chiusura scuola, manifestazione con il sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Carmignano banchi

Firenze Post

...potenziato e rivisto per quella che è la prova generale nazionale per il ritorno tra i: la ... Il progetto toccherà i Comuni di Campi Bisenzio,, Cantagallo, Montale, Montemurlo, Poggio ...... l'area è debitamente delimitata, condistanziati, spazi ben segnati, uso obbligatorio delle ... "Ringraziamo l'Amministrazione Comunale didi Brenta per l'importante collaborazione, l'...Pesante il bilancio dell’epidemia (12 decessi in due giorni). Trasferito a Prato un paziente da Pescara Rafforzati i controlli in centro nell’ultimo sabato arancione prima delle chiusure da zona rossa ...La preoccupazione era notevole, anche se stavano tutti bene e con il passare dei giorni di isolamento aumentava la speranza che l’avessero scampata. E così è stato. Da oggi tornano tutti nei loro banc ...