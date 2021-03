“Vizi e Virtù”, è bergamasca la serie col Papa in onda sul Nove (Di sabato 20 marzo 2021) La società di produzione cinematografica e documentaristica bergamasca “Officina della comunicazione” ha firmato la serie–evento “Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco”. Andrà in onda in prima tv assoluta in tre prime serate – il 20 e 27 marzo e la domenica di Pasqua, 4 aprile – alle 21.25 sul Nove, proponendo un esclusivo viaggio del pontefice alla scoperta di Vizi e Virtù, luci e ombre dell’esistenza umana. La serie è un’inedita riflessione del Santo Padre con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova, su temi fondanti della dottrina cattolica che riguardano il senso dell’esistenza di ciascuno di noi. È composta da 7 episodi dedicati al confronto tra Vizi e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 marzo 2021) La società di produzione cinematografica e documentaristica“Officina della comunicazione” ha firmato la–evento “– Conversazione con Francesco”. Andrà inin prima tv assoluta in tre prime serate – il 20 e 27 marzo e la domenica di Pasqua, 4 aprile – alle 21.25 sul, proponendo un esclusivo viaggio del pontefice alla scoperta di, luci e ombre dell’esistenza umana. Laè un’inedita riflessione del Santo Padre con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova, su temi fnti della dottrina cattolica che riguardano il senso dell’esistenza di ciascuno di noi. È composta da 7 episodi dedicati al confronto trae ...

Isernia, una collettiva d'arte per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri Dante ha rappresentato al meglio vizi e virtù delle genti italiche, attingendo a piene mani dalla cultura classica, e nella Commedia c'è tutto lo scibile umano: storia, teologia, politica, astronomia,...

