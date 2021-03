Uomini e donne, Andrea Cerioli sull'Isola? Spunta l'indizio della fidanzata (Di sabato 20 marzo 2021) L'ex tronista dovrebbe approdare in Hounduras tra qualche giorno. Secondo le informazioni trapelate sembra infatti che il bolognese si trovi in Isolamento precauzionale in vista del suo ... Leggi su today (Di sabato 20 marzo 2021) L'ex tronista dovrebbe approdare in Hounduras tra qualche giorno. Secondo le informazioni trapelate sembra infatti che il bolognese si trovi inmento precauzionale in vista del suo ...

Advertising

EnricoLetta : Ringrazio di cuore tutti coloro che fino a domenica hanno lavorato con impegno e dedizione nella segreteria e nei v… - myrtamerlino : Ieri due consigliere provinciali #donne hanno lasciato la Lega #Trentino per passare a Fratelli d'Italia. Questo l'… - TNannicini : Buona festa a tutti i papà (o meglio ai babbi come diciamo noi toscani). Sperando che il prossimo anno sia quello g… - vinylsandbooks : RT @toxbesolonelyx: tw// stupro - - - - - - - - non tutti gli uomini sono degli stupr4tori ma tutte le donne hanno paura di tornare a casa… - soupdineeko : RT @sputiamosuhegel: porcodio lo dico io, la vicinanza con gli uomini fa male alla misoginia interiorizzata di cui soffrite a bizzeffe e si… -