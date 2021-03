Unimpresa | Perdita complessiva di fatturato per aziende e partite Iva nel 2020 di circa 320 miliardi

(Di sabato 20 marzo 2021) Quasi 320di euro: a tanto ammonta, secondo il Centro studi di, ladiper lee leIva in Italia nell’arco del. La pandemia Covid e la conseguente interruzione delle attività economiche hanno portato a un ammanco di 319,5, per la precisione, con una contrazione del 12,4% rispetto al 2019. Per le(grandi, medie e piccole) il calo è stato di 312,1(-11,8%), mentre perIva e autonomia la contrazione è stata di 7,4(-5,8%). “È una fotografia, la nostra, di una devastazione economica che nasconde, peraltro, un dramma sociale difficilmente calcolabile, almeno ...

Advertising

AgenziaOpinione : UNIMPRESA * COVID: « NELL’ARCO DEL 2020 AMMONTA A 320 MLD LA PERDITA COMPLESSIVA DI “ FATTURATO “ PER LE AZIENDE E… - ZenatiDavide : Bruciati 320 miliardi di fatturato. Unimpresa: aiuti insufficienti. Basta lockdown mascherati: Ammonta a quasi 320… -

Ultime Notizie dalla rete : Unimpresa Perdita

Secondo il Centro studi di, che ha elaborato i dati del Ministero dell'Economia relativi all'imponibile dei contribuenti italiani e realizzato alcune stime, il totale delladi ......Ammonta a quasi 320 miliardi di euro lacomplessiva di fatturato per le aziende e le partite Iva in Italia, nell'arco del 2020. Questi i dati di una analisi del Centro studi di, ...Le perdite sono ingentissime: l'ultimo calcolo è quello di Unimpresa, che stima in quasi 320 miliardi di euro la perdita complessiva di fatturato per le aziende e le partite Iva in Italia, nell'arco ...2020, perdite per 320 miliardi di euro Uno studio realizzato da Unimpresa e pubblicato all’indomati del varo definitivo del Decreto Sostegni ha analizzato e stimato le perdite di fatturato subite da ...