Ultime Notizie Roma del 20-03-2021 ore 12 | 10

(Di sabato 20 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi Insta che arriva il DL sostegni non è il momento di chiedere soldi ma di darli bisogna aiutare ad uscire dalla pandemia poi si penserà il debito draghi ha presentato con queste parole di Ale sostegni 32 miliardi alle imprese e famiglie sottolineando che si tratta di una risposta parziale ma il massimo che al momento si è potuto fare l’operazione verrà corretta con uno scostamento ad aprire le dall’inizio del prossimo mese al via con i pagamenti nuovo condono per le vecchie cartelle esattoriali anche se limitato come lo ha definito il premier linea ferma Nel confronto con lega Forza Italia e una parte del MoVimento 5 Stelle sulla cancellazione delle vecchie cartelle accordo sul doppio tetto per limitare l’operazione €5000 valore ruolo €30000 reddito per beneficiarnecon ...