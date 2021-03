Trentalange: «VAR a chiamata? Siamo disponibili a qualsiasi tipo di sperimentazione» (Di sabato 20 marzo 2021) Il presidente dell’AIA Domenico Trentalange è stato ospite della trasmissione Dribbling. Queste le sue parole Il presidente dell’AIA Domenico Trentalange è stato ospite della trasmissione Dribbling. Queste le sue parole. STADI VUOTI – «L’assenza del pubblico cambia le prospettive e cambia anche la preparazione e tutti quanti stiamo vivendo dei limiti e delle fragilità umane proprio come i calciatori” VAR – «Var grandissima scoperta, non si torna indietro. Siamo disponibili a qualsiasi tipo di sperimentazione. L’arbitro del futuro deve essere un ricercatore non un presuntuoso» ARBITRI IN TV – «Credo che i tempi sono maturi. Se l’arbitro si fa conoscere come persona riusciremo mettere da parte i pregiudizi. Dopo l’esperimento di Orsato a 90esimo minuto, ci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Il presidente dell’AIA Domenicoè stato ospite della trasmissione Dribbling. Queste le sue parole Il presidente dell’AIA Domenicoè stato ospite della trasmissione Dribbling. Queste le sue parole. STADI VUOTI – «L’assenza del pubblico cambia le prospettive e cambia anche la preparazione e tutti quanti stiamo vivendo dei limiti e delle fragilità umane proprio come i calciatori” VAR – «Var grandissima scoperta, non si torna indietro.di. L’arbitro del futuro deve essere un ricercatore non un presuntuoso» ARBITRI IN TV – «Credo che i tempi sono maturi. Se l’arbitro si fa conoscere come persona riusciremo mettere da parte i pregiudizi. Dopo l’esperimento di Orsato a 90esimo minuto, ci ...

