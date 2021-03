Tempesta d'amore, anticipazioni 20 marzo: un aiuto inaspettato (Di sabato 20 marzo 2021) A Tempesta d'amore, Ariane Kalenberg ancora una volta è riuscita a mettere in ginocchio il Fürstenhof con un diabolico piano che l'ha spinta addirittura a dare fuoco alle auto d'epoca destinate al raduno. Le anticipazioni di oggi, sabato 20 marzo, rivelano che dopo accurate indagini per capire la natura dell'incidente, verrà appurato che il fuoco si è propagato dal barbecue di Robert che ha agito con grande negligenza. Lo chef, di fronte a questa gravissima accusa, sarà inerme e proverà a difendersi, ma nessuno crederà alle sue parole. Tuttavia, al suo fianco accorrerà una persona e Robert potrà contare su un aiuto inaspettato da parte di Christoph che sarà l'unico a credere che lui non abbia alcuna responsabilità nell'incendio che ha devastato il garage dell'hotel. Il Saalfeld ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 marzo 2021) Ad', Ariane Kalenberg ancora una volta è riuscita a mettere in ginocchio il Fürstenhof con un diabolico piano che l'ha spinta addirittura a dare fuoco alle auto d'epoca destinate al raduno. Ledi oggi, sabato 20, rivelano che dopo accurate indagini per capire la natura dell'incidente, verrà appurato che il fuoco si è propagato dal barbecue di Robert che ha agito con grande negligenza. Lo chef, di fronte a questa gravissima accusa, sarà inerme e proverà a difendersi, ma nessuno crederà alle sue parole. Tuttavia, al suo fianco accorrerà una persona e Robert potrà contare su unda parte di Christoph che sarà l'unico a credere che lui non abbia alcuna responsabilità nell'incendio che ha devastato il garage dell'hotel. Il Saalfeld ...

