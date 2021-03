Serie A, Spezia-Cagliari: le formazioni ufficiali. Crotone-Bologna 2-3 (Di sabato 20 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di sabato 20 marzo. Bologna impegnato a Crotone. Lo Spezia ospita il Cagliari. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 20 marzo. Dopo la vittoria salvezza del Genoa in casa del Parma, in calendario altri due scontri diretti per non retrocedere. Nel primo successo in rimonta del Bologna a Crotone.. Rinviata per i casi di coronavirus tra i padroni di casa Inter-Sassuolo. Serie A, i risultati di sabato 20 marzo Di seguito i risultati di Serie A di sabato 20 marzo, sfide valide per la ventottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Crotone-Bologna ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021)A, il programma e i risultati di sabato 20 marzo.impegnato a. Loospita il. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 20 marzo. Dopo la vittoria salvezza del Genoa in casa del Parma, in calendario altri due scontri diretti per non retrocedere. Nel primo successo in rimonta del.. Rinviata per i casi di coronavirus tra i padroni di casa Inter-Sassuolo.A, i risultati di sabato 20 marzo Di seguito i risultati diA di sabato 20 marzo, sfide valide per la ventottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @SkySport: #SpeziaCagliari, le formazioni ufficiali - SkySport : #SpeziaCagliari, le formazioni ufficiali - TuttoMercatoWeb : Spezia-Cagliari, le formazioni ufficiali: out Agudelo, c'è Piccoli. Semplici rilancia Pavoletti - TheFootballTi14 : Spezia v Cagliari Serie A - HutOdds : ??5:00pm ???? Italy Serie A Spezia?? Cagliari Both teams to score ?? -