Salvini e Open Arms, la procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per l'ex ministro (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo l'accusa il leader del Carroccio, ad agosto del 2019, avrebbe illegittimamente negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi a largo di Lampedusa dalla nave della ong

