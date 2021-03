Polemica sulla camera funeraria in mezzo al Polo Tecnologico (Di sabato 20 marzo 2021) di Alessandro Crisafulli Una camera funeraria tra le aziende del Polo Tecnologico della Brianza. Sorpresa non proprio gradita, per alcune delle imprese che popolano l'area industriale e che starebbero ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 marzo 2021) di Alessandro Crisafulli Unatra le aziende deldella Brianza. Sorpresa non proprio gradita, per alcune delle imprese che popolano l'area industriale e che starebbero ...

silvia_sb_ : Una riflessione personale (e senza polemica) sulla questione #VaccinoAiGiornalisti - newsbiella : Polemica sulla Biella Piedicavallo, un podista scrive: 'Non ritengo opportuno far correre in questo periodo' - gagasblood : Ma state davvero facendo una polemica sulla carta igienica? Ma vi svegliate? - littleire90 : Pare stia venendo fuori una certa polemica sulla polenta. Dirò solo che chi non la reputa un piatto evidentemente n… - carlhoe_ : Ci mancava la polemica sulla posizione del rotolo di carta igienica ma fatevi una sega -

Polemica sulla Biella Piedicavallo, un podista scrive: "Non ritengo opportuno far correre in questo periodo" È una polemica ma nel rispetto di chi è da mesi chiuso come attività (palestre, piscine, ecc...). Lì sono 300 concorrenti che corrono tutti insieme'. La gara come ha detto giustamente il nostro ...

Sul maxi focolaio di via Rospicciano ora divampa la polemica politica Da sempre il mega palazzo rosa di via Rospicciano è al centro di polemiche e discussioni ... A meno che non abbiano vissuto fino ad oggi sulla Luna e non a Ponsacco. Se la sindaca fosse stata ...

