Open Arms: pm Sabella, 'redistribuzione spettava a Conte ma il pos a Salvini' (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Rinaldi_euro : FLASH: OPEN ARMS: Procura chiede rinvio a giudizio di Salvini - repubblica : ?? Open Arms, i pm di Palermo chiedono il processo per Salvini: 'Fu sequestro di persona'. L'ex ministro in aula: 'H… - fattoquotidiano : Open Arms, anche il comune di Barcellona parte civile contro Salvini. L’ex ministro in tribunale: “Era tutto nel co… - ImolaOggi : Migranti Open Arms, Pm chiede rinvio a giudizio per Salvini perché, come ha detto LUIGI DI MAIO... - saluti37 : RT @Agenzia_Ansa: La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del capo della Lega Matteo Salvini sul caso di Open Arms per i reat… -