Meghan Markle perseguitata (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo alcune indiscrezioni il “The Sun”, il più venduto quotidiano britannico, avrebbe assunto un investigatore privato per spiare Meghan Markle. Il tabloid inglese, infatti, nel 2016 avrebbe chiesto a Dan “Danno” Hanks di scavare nel presente e nel passato dell’ex Duchessa. La ormai famosissima intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato ad Oprah ha sollevato un enorme polverone e, mentre la famiglia reale continua a cercare di difendersi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo alcune indiscrezioni il “The Sun”, il più venduto quotidiano britannico, avrebbe assunto un investigatore privato per spiare. Il tabloid inglese, infatti, nel 2016 avrebbe chiesto a Dan “Danno” Hanks di scavare nel presente e nel passato dell’ex Duchessa. La ormai famosissima intervista che Harry ehanno rilasciato ad Oprah ha sollevato un enorme polverone e, mentre la famiglia reale continua a cercare di difendersi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IacobellisT : OltreLaLinea:Ufficiale: chi osa criticare Meghan Markle è razzista - IacobellisT : OltreLaLinea:Ufficiale: chi osa criticare Meghan Markle è razzista - infoitcultura : Meghan Markle: il suo rossetto preferito è un Lip Stain - infoitcultura : Meghan Markle, voce bomba da Buckingham Palace: 'Come sta davvero la Regina Elisabetta'. La duchessa poteva non sap… - lasopa_news : #Escándalos | William no soporta a Meghan Markle tras entrevista con Oprah .- ? -