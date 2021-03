Luca Ward: sua madre beveva, non la giudica ma c’è una cosa che non si perdona (Di sabato 20 marzo 2021) A Verissimo Luca Ward anticipa parte del suo libro in uscita il 30 marzo, racconta della madre. Dopo la scomparsa del padre la mamma tornò con fatica a lavorare ma poi perse il lavoro e per lei fu un colpo molto duro. Cercò di essere forte ma poi si arrese a una forte dipendenza dall’alcol. Ne uscì piano da sola, pensava che sarebbe stato inutile aiutarla, anche se le buttava le bottiglie ma lei le comprava di nuovo. Alla fine ce la fece e ne uscì senza aiuto. Non l’ha mai giudicata perché la vita era stata molto dura con lei. Luca Ward racconta: “Dopo la morte del padre ha tentato in tutti i modi di essere felice ma non c’è riuscita. Era una donna di una bellezza sconvolgente”. Ricorda che andavano le minigonne e la mamma aveva due gambe bellissime. “Metteva con la minigonna i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 marzo 2021) A Verissimoanticipa parte del suo libro in uscita il 30 marzo, racconta della. Dopo la scomparsa del padre la mamma tornò con fatica a lavorare ma poi perse il lavoro e per lei fu un colpo molto duro. Cercò di essere forte ma poi si arrese a una forte dipendenza dall’alcol. Ne uscì piano da sola, pensava che sarebbe stato inutile aiutarla, anche se le buttava le bottiglie ma lei le comprava di nuovo. Alla fine ce la fece e ne uscì senza aiuto. Non l’ha maita perché la vita era stata molto dura con lei.racconta: “Dopo la morte del padre ha tentato in tutti i modi di essere felice ma non c’è riuscita. Era una donna di una bellezza sconvolgente”. Ricorda che andavano le minigonne e la mamma aveva due gambe bellissime. “Metteva con la minigonna i ...

