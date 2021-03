LIVE Musetti-Tsitsipas 1-2, ATP Acapulco in DIRETTA: equilibrio in Messico! In palio la finale (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ottima prima di Tsitsipas e chiusura a rete a seguire con la volée di diritto. 40-15 CHE PECCATO! Gran smorzata di Tsitsipas su cui ci arriva Musetti ma il nastro porta via il recupero azzurro. 30-15 Ottima risposta di Musetti: in ritardo il greco in uscita dal servizio. 30-0 Il greco comanda ancora il gioco e chiude il punto a rete. 15-0 Servizio e rovescio diagonale impressionante di Tsitsipas. 1-1 Ottima prima di Musetti che vince un importante gioco annullando anche una chance di break. AD-40 Altra palla corta tentata dall’ellenico: si ferma su nastro. 40-40 BRAVISSIMO Musetti! L’azzurro trova l’angolo con il rovescio aprendosi il campo per poi trovare il lungolinea vincente. 30-40 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Ottima prima die chiusura a rete a seguire con la volée di diritto. 40-15 CHE PECCATO! Gran smorzata disu cui ci arrivama il nastro porta via il recupero azzurro. 30-15 Ottima risposta di: in ritardo il greco in uscita dal servizio. 30-0 Il greco comanda ancora il gioco e chiude il punto a rete. 15-0 Servizio e rovescio diagonale impressionante di. 1-1 Ottima prima diche vince un importante gioco annullando anche una chance di break. AD-40 Altra palla corta tentata dall’ellenico: si ferma su nastro. 40-40 BRAVISSIMO! L’azzurro trova l’angolo con il rovescio aprendosi il campo per poi trovare il lungolinea vincente. 30-40 ...

