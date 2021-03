In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Marzo | Mi manda Figliuolo Gente in fila | centri in tilt

(Di domenica 21 marzo 2021) Annunci, assembramenti di “chi passa” e non vaccini Il caos del generale, molte Asl implorano: “Venite solo se convocati”. Cremona, per errore tecnico chiamati 80 su 600 di Vincenzo Bisbiglia e Andrea Sparaciari Dragon Ball di Marco Travaglio Problema: il Governo dei Migliori riesce a resuscitare i No Vax dall’agonia, a inre nel Cts un esperto un po’ meno autorevole del Divino Otelma e a impiegare un mese per fotocopiare il dl Ristori-5, chiamarlo Sostegni-1 e aggiungerci un condono che non porta un euro allo Stato, anzi ci costa 200 milioni, ma fa Covid-19 – La terza ondata Classifica delle dosi: le Regioni lumaca sono tutte di destra Impegni – L’obiettivo del governo è ora arrivare all’80% di italiani vaccinati entro fine settembre. Uno studio a Wuhan su Lancet: “Gli anticorpi durano 9 mesi” di Alessandro ...

Advertising

ilfoglio_it : L’ora più stupida. “Ha salvato due volte la civiltà occidentale. Ora lo chiamano fascista”. Intervista al biografo… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Marzo: Draghi ammette: “Sì, è un condono”. Dl sostegni - fattoquotidiano : ALBERTO GERLI LASCIA Esperto di bridge con il vizio per le previsioni statistiche sbagliate: l’imprenditore caro al… - AT_1771 : RT @ilfoglio_it: L’ora più stupida. “Ha salvato due volte la civiltà occidentale. Ora lo chiamano fascista”. Intervista al biografo di Wins… - GustavoMichele6 : RT @ilfoglio_it: L’ora più stupida. “Ha salvato due volte la civiltà occidentale. Ora lo chiamano fascista”. Intervista al biografo di Wins… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul

Il Fatto Quotidiano

...lavoro difensivo per la Germani che recupera palla 16' Chery ipnotizza Browne e trova il fallo... Maye la punisce con la tripla 3 - 0 Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti a "News in 5 minuti" ...... non solopiano sportivo, ma anche su quello umano. Con Pablo Parrilla abbiamo allestito una ... L'articolo completo su La Provincia di Lecco indomani, 21 marzoLa decisione sul murale dedicato a Ugo Russo ho paura che sarà sbagliata, in un caso come nell’altro. Sia nel caso in cui fermerà la cancellazione, sia nel caso in ...Le prossime elezioni amministrative si svolgeranno sullo sfondo di una crisi profonda delle città italiane. Piegate dal Covid, esse sono esposte ancor di più sul fronte contabile.