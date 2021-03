Il paradiso delle signore 5: riprese terminate, ma la nuova stagione ci sarà! (Di sabato 20 marzo 2021) Per i suoi numerosi fan, Il paradiso delle signore 5 promette ancora moltissimi colpi di scena da qui sino a fine stagione e proprio in questi giorni, con l’entrata in scena del misterioso Dante Romagnoli (Luca Bastianello), sta iniziando una trama destinata a tenere banco nelle prossime settimane e a sconvolgere tutti gli equilibri. A livello produttivo, invece, la fiction daily di Rai 1 si prende ora una meritata pausa: venerdì 19 marzo sono infatti terminate le riprese della fortunatissima quinta annata (la terza in formato quotidiano) e non per niente sui social sono apparsi tanti video e foto con cui gli attori hanno salutato i colleghi e soprattutto il pubblico. Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram ... Leggi su tvsoap (Di sabato 20 marzo 2021) Per i suoi numerosi fan, Il5 promette ancora moltissimi colpi di scena da qui sino a finee proprio in questi giorni, con l’entrata in scena del misterioso Dante Romagnoli (Luca Bastianello), sta iniziando una trama destinata a tenere banco nelle prossime settimane e a sconvolgere tutti gli equilibri. A livello produttivo, invece, la fiction daily di Rai 1 si prende ora una meritata pausa: venerdì 19 marzo sono infattiledella fortunatissima quinta annata (la terza in formato quotidiano) e non per niente sui social sono apparsi tanti video e foto con cui gli attori hanno salutato i colleghi e soprattutto il pubblico. Il: tutte le nostre news anche su Instagram ...

