I partiti a lavoro sulle nomine delle partecipate: e sulla Rai è scontro tra Salvini e Giorgetti (Di sabato 20 marzo 2021) Assolto Descalzi non c’è per ora un rischio di anticipo per le nomine della partecipate che avverrà nella seconda metà di maggio. Detto questo il lavorio del Palazzo sulle nomine è già intensissimo. In particolar modo sulla Rai dove infuria uno scontro incentrato sul successore di Salini. Con Zingaretti segretario sembrava che il PD avesse ipotecato la posizione di capo azienda a Viale Mazzini a favore di Andrea Scrosati ora questa ipotesi sembra scemata sia perché Enrico Letta ha più nel cuore Matassino (attuale Dg Rai) e Tinny Andreatta (figlia del suo maestro Beniamino Andreatta e gradita all’asse Mattarella/Franceschini) sia perché la Lega sta tentando l’assalto alla posizione sperando in Elisabetta Ripa Ceo di Open fiber (secondo Forbes una delle donne più ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) Assolto Descalzi non c’è per ora un rischio di anticipo per ledellache avverrà nella seconda metà di maggio. Detto questo il lavorio del Palazzoè già intensissimo. In particolar modoRai dove infuria unoincentrato sul successore di Salini. Con Zingaretti segretario sembrava che il PD avesse ipotecato la posizione di capo azienda a Viale Mazzini a favore di Andrea Scrosati ora questa ipotesi sembra scemata sia perché Enrico Letta ha più nel cuore Matassino (attuale Dg Rai) e Tinny Andreatta (figlia del suo maestro Beniamino Andreatta e gradita all’asse Mattarella/Franceschini) sia perché la Lega sta tentando l’assalto alla posizione sperando in Elisabetta Ripa Ceo di Open fiber (secondo Forbes unadonne più ...

