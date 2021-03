Combinata nordica | Jarl Magnus Riiber vince a Klingenthal e conquista la terza Sfera di Cristallo

(Di sabato 20 marzo 2021)completa l’opera e si aggiudica aritmeticamente ladiconsecutiva, confermandosi il dominatore assoluto dellamaschile nell’ultimo triennio. Il fuoriclasse norvegese ha archiviato la pratica Coppa del Mondo generale 2020-2021 con una gara di anticipo rispetto al termine della stagione, imponendosi nella Gundersen odierna dicon salto da Large Hill e segmento di fondo da 10 km. Il 24enne di Oslo, capace di aggiudicarsi il segmento di salto mattutino, ha fatto valere ancora una volta le sue qualità da finisseur, regolando il rivale giapponese Akito Watabe in volata grazie ad un finale di gara particolarmente incisivo. Per, vincitore quest’anno ...

Advertising

FondoItalia : Combinata Nordica - Jarl Magnus Riiber vince la 3^ Coppa del Mondo di fila col successo di Klingenthal. 19° Kostner… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Combinata Nordica: Jarl Magnus Riiber trionfa nella prima gara di Klingenthal e vince la Coppa del Mondo #20Marzo https://t… - neveitalia : Combinata Nordica: Jarl Magnus Riiber trionfa nella prima gara di Klingenthal e vince la Coppa del Mondo #20Marzo… - FondoItalia : Combinata Nordica - Riiber vince lo spettacolare duello con i giapponesi nel salto della prima gara di Klingenthal.… - zazoomblog : Combinata nordica: Riiber è il migliore al termine della prova di salto a Klingenthal. Azzurri lontani -… -

Ultime Notizie dalla rete : Combinata nordica

NEVEITALIA.IT

È responsabile del settore salto eper il Comitato Trentino FISI ed ha ricoperto il medesimo ruolo in sede nazionale. All'attivo vede l'organizzazione di oltre 350 eventi ..."I delegati - aggiungono - hanno preso visione degli impianti e delle piste, candidate a 10 giorni di gare con tre specialita: Sci di fondo, Biathlon e Trampolini per la. L'evento, ...Risultati e classifica della prova di salto valevole per la Coppa del Mondo di combinata nordica a Klingenthal 2021 ...Si è appena conclusa la prova di salto della tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica a Klingenthal, recupero della gara di Schonach cancellata nello scorso fine settimana. Il migliore dal tra ...