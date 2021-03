Alberto Stasi, è finita: anche la Cassazione dice ‘no’ alla richiesta di revisione del caso Chiara Poggi (Di sabato 20 marzo 2021) Alberto Stasi oggi, anche la Cassazione dice ‘no’ alla sua richiesta di revisione del processo sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2017. Delitto per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione. Condanna che sta scontando nel carcere di Bollate. La Suprema Corte nelle scorse ore ha infatti respinto il ricorso della difesa di Stasi contro il “no” alla revisione del processo già emesso dalla Corte di Appello di Brescia lo scorso 5 ottobre. Non vi sarebbero nuovi elementi, prove, tali da giustificare la riapertura del caso. Alberto ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 marzo 2021)oggi,lasuadidel processo sull’omicidio diavvenuto a Garlasco il 13 agosto 2017. Delitto per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione. Condanna che sta scontando nel carcere di Bollate. La Suprema Corte nelle scorse ore ha infatti respinto il ricorso della difesa dicontro il “no”del processo già emesso dCorte di Appello di Brescia lo scorso 5 ottobre. Non vi sarebbero nuovi elementi, prove, tali da giustificare la riapertura del...

