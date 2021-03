xCloud per iOS e PC in arrivo prossimamente? Primi indizi da Microsoft (Di venerdì 19 marzo 2021) Quando i giocatori potranno trasferire i giochi sul proprio PC o dispositivo iOS tramite Xbox Game Pass Ultimate Cloud Gaming, conosciuto col nome xCloud? Sappiamo che Microsoft ha già iniziato i beta test su cloud basati su browser, ma possiamo aspettarci presto un lancio completo? Per fortuna, sembra che la risposta sia sì. In una nuova panoramica video di Xbox Game Pass Ultimate Cloud Gaming, che potete visionare in calce a questo articolo, il vicepresidente di xCloud Kevin Lachapelle ha svelato qualche informazione in più sul prossimo lancio per PC/iOS. "Abbiamo già annunciato che introdurremo Xbox Game Pass Cloud Gaming su iOS e PC all'inizio di quest'anno. Quindi, non vi darò date specifiche, ma...non è molto lontano" ha scherzato, facendo l'occhiolino alla telecamera. Jerret West, chief marketing officer di Xbox, ha dichiarato a ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021) Quando i giocatori potranno trasferire i giochi sul proprio PC o dispositivo iOS tramite Xbox Game Pass Ultimate Cloud Gaming, conosciuto col nome? Sappiamo cheha già iniziato i beta test su cloud basati su browser, ma possiamo aspettarci presto un lancio completo? Per fortuna, sembra che la risposta sia sì. In una nuova panoramica video di Xbox Game Pass Ultimate Cloud Gaming, che potete visionare in calce a questo articolo, il vicepresidente diKevin Lachapelle ha svelato qualche informazione in più sul prossimo lancio per PC/iOS. "Abbiamo già annunciato che introdurremo Xbox Game Pass Cloud Gaming su iOS e PC all'inizio di quest'anno. Quindi, non vi darò date specifiche, ma...non è molto lontano" ha scherzato, facendo l'occhiolino alla telecamera. Jerret West, chief marketing officer di Xbox, ha dichiarato a ...

