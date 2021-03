Wimbledon 2021: nessuna “queue” per i tifosi (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo un 2020 in cui a causa della pandemia il torneo di Wimbledon non è andato in scena, quest’anno si tornerà a giocare sui campi in erba di Church Road. Tuttavia sarà a causa delle misure di sicurezza anti Covid In questo Wimbledon 2021 non ci sarà la ‘queue’, vale a dire la storica, iconica e lunghissima coda dei tifosi per accaparrarsi un biglietto dei Campionships. ? Dopo la prima ondata della malattia che ha costretto la cancellazione dello storico appuntamento di Wimbledon si tornerà a giocare sui campi in erba di Church Road solo da questa estate. Tuttavia a causa delle restrizioni anti Covid, Wimbledon ha annunciato che nel 2021 non ci sarà la ‘queue’. L’ iconica e lunghissima coda dei tifosi per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo un 2020 in cui a causa della pandemia il torneo dinon è andato in scena, quest’anno si tornerà a giocare sui campi in erba di Church Road. Tuttavia sarà a causa delle misure di sicurezza anti Covid In questonon ci sarà la ‘’, vale a dire la storica, iconica e lunghissima coda deiper accaparrarsi un biglietto dei Campionships. ? Dopo la prima ondata della malattia che ha costretto la cancellazione dello storico appuntamento disi tornerà a giocare sui campi in erba di Church Road solo da questa estate. Tuttavia a causa delle restrizioni anti Covid,ha annunciato che nelnon ci sarà la ‘’. L’ iconica e lunghissima coda deiper ...

