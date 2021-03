Wedding Awards 2021 | ecco i vincitori del settore nuziale dopo un anno difficile per i matrimoni

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Milano, 19 marzo) - ?o.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e web leader nel, ha annunciato idella 8ª edizione dei prestigiosi premi, ai quali partecipano le oltre 62.000 aziende registrate sul portale. ? In questa edizione, in via del tutto eccezionale, si attribuisce il riconoscimento sia ai migliori professionisti del 2019, ultima stagione dicelebrati con normalità, che a quelli del 2020,nel quale le aziende hdovuto rivedere le proprie agende e supportare le coppie in condizioni straordinarie. ? Ciò che apporta valore aiè il metodo di assegnazione, essendo l'unico riconoscimento del ...

