Villa Glori: beccato in giro con attrezzi da scasso, si scaglia contro i poliziotti per sfuggire all'arresto (Di venerdì 19 marzo 2021) E' stato arrestato ieri sera per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino italiano di 34 anni. E' successo in Via Guidubaldo del Monte intorno alle 19.00. L'uomo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di "arnesi atto allo scasso": per nulla "contento" di quanto gli veniva contestato si è opposto agli agenti finendo tuttavia, come visto, in manette. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Aveva 40 piante di marijuana in un casolare: in manette Da qualche tempo gli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, stavano tenendo sotto osservazione il casolare e l'ampio terreno circostante ricoperto da una folta vegetazione.

Al via il rifacimento della antica fognatura di via Villa Glori CREMONA (17 marzo 2021) - Prosegue il rifacimento integrato della rete dei sottoservizi di via Villa Glori. Conclusi i lavori che riguardano la rete elettrica e quella del gas, si interviene ora per posare una nuova tubazione fognaria, della lunghezza di 100 metri, in sostituzione di un vetusto ...

Al via il rifacimento della antica fognatura di via Villa Glori La Provincia ROMA Casolare trasformato in coltivazione di marijuana: trovate 40 piantine, arrestato ecuadoriano ROMA Casolare Trasformato In Coltivazione Di Marijuana - un 25enne all'interno del proprio casolare aveva messo su una vera piantagione di m ...

Un pollice verde illecito. Aveva 40 piante di marijuana in un casolare: preso Arrestato dalla Polizia un 25enne Ecuadoriano dal pollice verde illecito: teneva 40 piante di marijuana all’interno di un casolare. Gli uomini del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, ...

