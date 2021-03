Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 marzo 2021)19 MARZOORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO Il TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-CIVITACASTELLANA-VITERBO SONO STATE CANCELLATE LE CORSE SERALI IN PARTENZA DA FLAMINIO DELLE ORE 20.40 E DA MONTEBELLO DELLE ORE 20.00 E 21.10 IL 21 MARZO È IN PROGRAMMA IL QUARTO E ULTIMO APPUNTAMENTO DELLE “DOMENICHE ECOLOGICHE” PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/21 L’INIZIATIVA PREVEDE IL DIVIETO DI CIRCONE PER TUTTI I VEICOLI PRIVATI A MOTORE NELLA ZTL “FASCIA VERDE IL BLOCCO DEL TRAFFICO SARÀ IN VIGORE NELLE FASCE ORARIE 7.30 ...