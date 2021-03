Vaccini, anche l’Oms mette in chiaro: «Nessuna relazione tra trombosi e AstraZeneca» (Di venerdì 19 marzo 2021) l’Oms ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire la sua posizione sul caso AstraZeneca. Il comitato dell’Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza dei Vaccini (Gacvs) ha spiegato che non esiste correlazione tra questo vaccino contro il Coronavirus e i casi di trombosi: «I dati disponibili non suggeriscono alcun aumento complessivo di eventi di coagulazione come la trombosi venosa profonda o l’embolia polmonare in seguito alla somministrazione di Vaccini Covid-19. I tassi riportati di eventi tromboembolici dopo i Vaccini Covid-19 sono in linea con il numero previsto di diagnosi». l’Oms prosegue spiegando che «sebbene eventi tromboembolici molto rari siano stati segnalati anche a seguito della ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021)ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire la sua posizione sul caso. Il comitato dell’Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza dei(Gacvs) ha spiegato che non esiste cortra questo vaccino contro il Coronavirus e i casi di: «I dati disponibili non suggeriscono alcun aumento complessivo di eventi di coagulazione come lavenosa profonda o l’embolia polmonare in seguito alla somministrazione diCovid-19. I tassi riportati di eventi tromboembolici dopo iCovid-19 sono in linea con il numero previsto di diagnosi».prosegue spiegando che «sebbene eventi tromboembolici molto rari siano stati segnalatia seguito della ...

