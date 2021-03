Unicredit, fondi depositano lista per CdA (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Oltre alla lista di candidati già presentata dal consiglio di amministrazione uscente, Unicredit ha reso noto che è stata depositata ieri, 18 marzo, una lista presentata da una pluralità di fondi (complessivamente titolari di una partecipazione superiore a quella prevista dalla normativa vigente e dallo statuto sociale) per il rinnovo del CdA, all’ordine del giorno nell’assemblea del 15 aprile. La lista ha candidato Francesca Tondi e Vincenzo Cariello (attuali membri del board). Gli stessi fondi in pari data hanno presentato la candidatura di Ciro Di Carluccio per la carica di sindaco supplente. Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Oltre alladi candidati già presentata dal consiglio di amministrazione uscente,ha reso noto che è stata depositata ieri, 18 marzo, unapresentata da una pluralità di(complessivamente titolari di una partecipazione superiore a quella prevista dalla normativa vigente e dallo statuto sociale) per il rinnovo del CdA, all’ordine del giorno nell’assemblea del 15 aprile. Laha candidato Francesca Tondi e Vincenzo Cariello (attuali membri del board). Gli stessiin pari data hanno presentato la candidatura di Ciro Di Carluccio per la carica di sindaco supplente.

Advertising

umbriaOn : #Dissesto #Terni, #fondi in arrivo per #Unicredit #Factoring: ‘sì’ dell'#Osl da oltre 300 mila euro - Barbaga3Gaetano : Non saprei se la 'visione' di #DeutscheBank si fondi su realistiche ipotesi di sviluppo di un piano finanziario cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit fondi Unicredit, fondi depositano lista per CdA Oltre alla lista di candidati già presentata dal consiglio di amministrazione uscente, Unicredit ha reso noto che è stata depositata ieri, 18 marzo, una lista presentata da una pluralità di fondi (complessivamente titolari di una partecipazione superiore a quella prevista dalla ...

Da Carige a Bper: il ritorno sulla scena bancaria di Montani ...Bper nel risiko bancario che ribolle in attesa di conoscere le mosse del nuovo ad di Unicredit, ... secondo azionista con il 10% del capitale e, con ogni probabilità, i fondi di Assogestioni.

Unicredit, fondi depositano lista per CdA Il Messaggero Unicredit, fondi depositano lista per CdA Oltre alla lista di candidati già presentata dal consiglio di amministrazione uscente, Unicredit ha reso noto che è stata depositata ieri, 18 ...

Ceramica Alta fuori dal guado acquisiti muri e macchinari La sede e gli impianti dell’azienda di Fontanaluccia acquisiti dal fallimento per 300 mila euro, compreso il marchio e i brevetti ...

Oltre alla lista di candidati già presentata dal consiglio di amministrazione uscente,ha reso noto che è stata depositata ieri, 18 marzo, una lista presentata da una pluralità di(complessivamente titolari di una partecipazione superiore a quella prevista dalla ......Bper nel risiko bancario che ribolle in attesa di conoscere le mosse del nuovo ad di, ... secondo azionista con il 10% del capitale e, con ogni probabilità, idi Assogestioni.Oltre alla lista di candidati già presentata dal consiglio di amministrazione uscente, Unicredit ha reso noto che è stata depositata ieri, 18 ...La sede e gli impianti dell’azienda di Fontanaluccia acquisiti dal fallimento per 300 mila euro, compreso il marchio e i brevetti ...