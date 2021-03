Uccide la fidanzata con una vanga che poi usa per scavarne la fossa | orrore in una fattoria

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tina, 62 anni, pensionata, è stata uccisa crudelmente. Tutti gli indizi puntano verso il suo fidanzato di 26 anni, già arrestato dalla polizia e reo confesso. Il giovane l’avrebbe colpita ripetutamente con una, nel terreno delladove viveva la coppia. Il presunto assassino avrebbe poi utilizzato l’arma del delitto per scavare unae nascondere il cadavere della donna ma è stato interrotto dai vicini di casa che hanno lanciato l’allarme. La fuga del 26enne è durata poche ore, fino all’intervento della polizia che ha preso in custodia l’unico indiziato per l’omicidio. La pensione in: il sogno di una vita Roxanne-Jolene Tina Diane Eyre era una segretaria legale in pensione, originaria di Gloucester (Inghilterra). Aveva deciso di trasferirsi definitivamente in Bulgaria e di vivere in ...