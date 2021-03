Su Sputnik Merkel pronta a fare da sola (Di venerdì 19 marzo 2021) “Ogni vaccino che viene autorizzato dall’Ema può essere utilizzato. Questa è per noi la strada preferenziale. Se non dovesse esserci un’autorizzazione, cosa che io non credo accadrà, sarebbe possibile percorrere una strada tedesca”. Lo ha detto Angela Merkel, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sullo Sputnik “Mi lascerei vaccinare con AstraZeneca. Ma vorrei aspettare che sia il mio turno”, ha anche detto Merkel, riguardo al vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “Ogni vaccino che viene autorizzato dall’Ema può essere utilizzato. Questa è per noi la strada preferenziale. Se non dovesse esserci un’autorizzazione, cosa che io non credo accadrà, sarebbe possibile percorrere una strada tedesca”. Lo ha detto Angela, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sullo“Mi lascerei vaccinare con AstraZeneca. Ma vorrei aspettare che sia il mio turno”, ha anche detto, riguardo al vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese.

Advertising

donyp00288476 : RT @Yi_Benevolence: Merkel dichiara che potrebbe trattare direttamente con la Russia per lo #Sputnik e in studio deridono Salvini sullo spu… - Anto202016 : RT @Yi_Benevolence: Merkel dichiara che potrebbe trattare direttamente con la Russia per lo #Sputnik e in studio deridono Salvini sullo spu… - 7TonyStark7 : RT @jimmomo: Merkel: potrebbe esserci 'strada tedesca' per vaccino Sputnik se Ema non dovesse autorizzarlo. - Ultron65 : RT @AndFranchini: Su #Sputnik #Merkel pronta a fare da sola - isladecoco7 : RT @Yi_Benevolence: Merkel dichiara che potrebbe trattare direttamente con la Russia per lo #Sputnik e in studio deridono Salvini sullo spu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik Merkel Germania: Merkel, se Ema non autorizza vaccini Covid faremo da soli In questo modo, Merkel ha risposto a chi le chiedeva se fosse favorevole all'utilizzo del vaccino russo, lo Sputnik V. Al riguardo, la cancelliera ha affermato di essere favorevole all'impiego di ogi ...

Germania: Covid, oggi videoconferenza Merkel - Laender su vaccinazioni ... lo Sputnik V, in Germania come nell'Ue. I capi di governo di diversi Laender stanno, infatti, esercitando pressioni a tal fine. Inoltre, Merkel e i primi ministri degli Stati tedeschi potrebbero ...

Su Sputnik Merkel pronta a fare da sola L'HuffPost Su Sputnik Merkel pronta a fare da sola “Mi lascerei vaccinare con AstraZeneca. Ma vorrei aspettare che sia il mio turno”, ha anche detto Merkel, riguardo al vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese.

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo superano i 121 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,6 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...

In questo modo,ha risposto a chi le chiedeva se fosse favorevole all'utilizzo del vaccino russo, loV. Al riguardo, la cancelliera ha affermato di essere favorevole all'impiego di ogi ...... loV, in Germania come nell'Ue. I capi di governo di diversi Laender stanno, infatti, esercitando pressioni a tal fine. Inoltre,e i primi ministri degli Stati tedeschi potrebbero ...“Mi lascerei vaccinare con AstraZeneca. Ma vorrei aspettare che sia il mio turno”, ha anche detto Merkel, riguardo al vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese.I casi di Covid nel mondo superano i 121 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,6 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...